В Дубае поврежден небоскреб из-за падения обломков иранского беспилотника

В районе Дубай Марина в ОАЭ обломки дрона повредили небоскреб, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Дубае фасад одного из небоскребов был поврежден в результате падения обломков иранского беспилотнка. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

«Обломки, образовавшиеся в результате успешного перехвата, стали причиной повреждений фасада высотного здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежденное здание расположено в районе Дубай Марина в ОАЭ. Как сообщают представители правительства, ситуация находится под контролем. Сообщений о пострадавших в результате падения обломков иранского беспилотника также не посутпало.

Ранее KP.RU сообщал, что военно-морские силы Ирана нанесли массированные удары по местам дислоцирования американских войск. Атаки пришлись по базе Аль-Минхад в Абу-Даби и лагерю Аль-Адири в Кувейте.

