Россиянка Валентина Алексеева стала первой «Мисс БРИКС»

Финал прошёл в международном выставочном центре «Казань Экспо». Всего в конкурсе, который состоялся впервые, участвовали 49 конкурсанток из 17 стран. Они соревновались в трёх категориях — «Мини мисс», «Мисс» и «Миссис».
В категории «Миссис» победу одержала представительница Южно-Африканской Республики Миллисент Холоди Тлоу. Второе место в этой номинации заняла участница из Казахстана Ольга Мигунова, которая также получила приз зрительских симпатий. Третье место досталось россиянке Александре Хватовой.
В категории «Мини мисс» победительницей стала представительница Китая Думалаог Саффира Кара Гилле. Вице-мисс стала участница из Белоруссии Изабелла Новикова, а третье место заняла представительница Объединённых Арабских Эмиратов Лия Бегларян. Приз зрительских симпатий получила участница из Казахстана Арина Каторгина.
Конкурс проходит со 2 по 7 марта и включал творческие номера и дефиле в национальных костюмах.
Ранее Life.ru писал, что «Мисс Вселенная — 2025» Фатима Бош почувствовала себя плохо во время карнавального шествия на фестивале фруктов и цветов в эквадорском Амбато. Во время шествия Бош находилась на движущейся платформе и приветствовала зрителей, когда внезапно почувствовала резкое ухудшение самочувствия.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.