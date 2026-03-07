Овечкин поднялся на 16-е место по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитану и нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удалось занять 16-е место по числу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги по итогам встречи с ХК «Бостон Брюинз».
По информации СМИ, этот матч стал 1555-м в карьере 40-летнего российского хоккеиста. По числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ опередил канадского нападающего Джерома Инглу.
В настоящее время 15-ю позицию занимает выступающий за «Колорадо Эвеланш» канадец Брент Бернс со 1558 матчами. Рекордсменом по этому показателю является бывший нападающий сборной Канады Патрик Марло (1779 матчей).
Напомним, в феврале Овечкин вернулся к тренировкам с командой после отдыха в Дубае и олимпийского перерыва в НХЛ.
В начале марта сообщалось, что капитану «Вашингтон Кэпиталз» осталось забросить две шайбы до отметки в 1000 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.