Запасы газа в хранилищах Нидерландов опустились ниже 10%

Ранее сообщалось, что Европа выкачала из хранилищ все летние запасы газа. Теперь европейцы пользуются теми остатками, которые хранились в ПХГ за предыдущие периоды. В Германии, к примеру, уровень наполнения подземных хранилищ упал ниже 25% — это рекордный минимум.