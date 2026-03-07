Запасы газа в хранилищах Нидерландов опустились ниже 10%

«Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 5 марта. Это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Европа выкачала из хранилищ все летние запасы газа. Теперь европейцы пользуются теми остатками, которые хранились в ПХГ за предыдущие периоды. В Германии, к примеру, уровень наполнения подземных хранилищ упал ниже 25% — это рекордный минимум.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.