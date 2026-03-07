Первой «Мисс БРИКС» стала представительница России Валентина Алексеева

Представительница России Валентина Алексеева завоевала титул «Мисс БРИКС» на международном конкурсе красоты, впервые организованном странами неформального объединения. Она боролась за победу с конкурсантками еще из 17 государств.
Алексеева получила символическую корону единства пяти стран-членов блока. Второе место досталось боливийке Иммакулат Вачера, а третье — белоруске Але Короткой. Алексеева в 2024 году удостоилась звания «Мисс Россия». Она также принимала участие в престижном мировом состязании «Мисс Вселенная» в 2025 году, передает ТАСС.
Осенью в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» одержал победу вьетнамец Дык Фук, который выступал под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong». Он набрал 422 балла по итогам голосования жюри. Всего участие в «Интервидении» подтвердили артисты из 23 государств.
Финал конкурса проходил 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. Певец забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях конкурса и ярких номерах.