Первой «Мисс БРИКС» стала представительница России Валентина Алексеева

Осенью в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» одержал победу вьетнамец Дык Фук, который выступал под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong». Он набрал 422 балла по итогам голосования жюри. Всего участие в «Интервидении» подтвердили артисты из 23 государств.