Милиция сказала о вирусах, рассылаемых под видом поздравлений на 8 Марта

Мошенники перед 8 Марта рассылают вирусы под видом поздравительных открыток.

Источник: Комсомольская правда

Милиция предупредила о вирусах, рассылаемых белорускам под видом открыток на 8 Марта. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале УВД Брестского облисполкома «Крепость».

«Подарок к 8 Марта? Осторожно: открытка может оказаться трояном», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в мессенджеры могут приходить электронные открытки или «подарки», которые на самом деле ведут на фишинговые сайты или содержат зараженные файлы. То есть внутри — APK-файл, который устанавливает вредоносное ПО и крадет личную информацию.

«В праздники люди расслабляются, меньше проверяют ссылки и быстрее принимают решения. Мошенники на этом живут», предупреждают в милиции.

Напомним, если у присланного файла формат APK, его нельзя открывать. Такие файлы могут красть пароли и платежные данные. Кроме того, они могут получать доступ к СМС и банковским приложениям, подписывать жертву на платные услуги или позволять хакерам удаленно управлять устройством.

Ранее мы сообщали, что МАРТ нашел нарушения при продаже цветов в половине проверенных точек в Беларуси.

А еще, что в Витебске пропала без вести 15-летняя школьница.

Кроме того, три года грозит жительнице Могилева за новую схему обмана при сдаче жилья.