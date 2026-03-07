Милиция сказала о вирусах, рассылаемых под видом поздравлений на 8 Марта

Напомним, если у присланного файла формат APK, его нельзя открывать. Такие файлы могут красть пароли и платежные данные. Кроме того, они могут получать доступ к СМС и банковским приложениям, подписывать жертву на платные услуги или позволять хакерам удаленно управлять устройством.