Милиция сказала о вирусах, рассылаемых под видом поздравлений на 8 Марта

Милиция предупредила о вирусах, рассылаемых белорускам под видом открыток на 8 Марта. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале УВД Брестского облисполкома «Крепость».
«Подарок к 8 Марта? Осторожно: открытка может оказаться трояном», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в мессенджеры могут приходить электронные открытки или «подарки», которые на самом деле ведут на фишинговые сайты или содержат зараженные файлы. То есть внутри — APK-файл, который устанавливает вредоносное ПО и крадет личную информацию.
«В праздники люди расслабляются, меньше проверяют ссылки и быстрее принимают решения. Мошенники на этом живут», предупреждают в милиции.
Напомним, если у присланного файла формат APK, его нельзя открывать. Такие файлы могут красть пароли и платежные данные. Кроме того, они могут получать доступ к СМС и банковским приложениям, подписывать жертву на платные услуги или позволять хакерам удаленно управлять устройством.
Ранее мы сообщали, что МАРТ нашел нарушения при продаже цветов в половине проверенных точек в Беларуси.
А еще, что в Витебске пропала без вести 15-летняя школьница.
Кроме того, три года грозит жительнице Могилева за новую схему обмана при сдаче жилья.