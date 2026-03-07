Бастрыкин представил Путину альбом с достижениями СК за 15 лет

«Я хотел бы начать свой доклад о той работе, которую проделал Следственный комитет за 15 лет своего существования. Вот альбом, его можно посмотреть. Здесь видно наш результат. За период с 2011 года по 2025 год направлено в суд почти 1,5 миллиона дел», — доложил Бастрыкин. Он также добавил, что за это время общая сумма возмещённого государству ущерба приблизилась к триллиону рублей.
В частности, ведомство установило точный размер вреда, который был нанесен Донбассу в результате действий киевского режима. По словам Бастрыкина, общая сумма ущерба достигла 580 миллиардов рублей. Специалисты проводили судебные экспертизы, чтобы зафиксировать характер и масштаб разрушений.
