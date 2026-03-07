Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ Дмитриев: в мире начинается масштабный инфляционный шок

Кирилл Дмитриев заявил, что масштабный инфляционный шок начинает сказываться на многих компаниях.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что на многих секторах экономики начинает отражаться «масштабный инфляционный шок».

«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети.

Глава РФПИ также опубликовал графики динамики цен на сырьевые товары, из которых следует рост стоимости некоторых ресурсов и услуг, в том числе нефти и морских перевозок.

Ранее сообщалось, что на фоне военных действий на Ближнем Востоке цены на бензин в США увеличились на 14% за неделю — до 3,41 доллара за галлон (3,785 литра). Это максимальное значение с 2024 года.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше