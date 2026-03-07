Глава РФПИ Дмитриев: в мире начинается масштабный инфляционный шок

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что на многих секторах экономики начинает отражаться «масштабный инфляционный шок».
«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети.
Глава РФПИ также опубликовал графики динамики цен на сырьевые товары, из которых следует рост стоимости некоторых ресурсов и услуг, в том числе нефти и морских перевозок.
Ранее сообщалось, что на фоне военных действий на Ближнем Востоке цены на бензин в США увеличились на 14% за неделю — до 3,41 доллара за галлон (3,785 литра). Это максимальное значение с 2024 года.