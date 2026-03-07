Ричмонд
Росавиация из-за нового налёта БПЛА остановила работу аэропорта в Волгограде

Вечером 7 марта Росавиация второй раз за сутки ограничила работу аэропорта в Волгограде.

Вечером 7 марта Росавиация второй раз за сутки ограничила работу аэропорта в Волгограде. Воздушной гавани с 22:13 запрещено отправлять и принимать самолёты.

— Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщил регулятор.

Отметим, ранее в Волгоградской области и в соседних регионах была объявлена беспилотная опасность. Отдельные БПЛА уже фиксировались мониторинговыми Telegram-каналами в северных районах региона.

Фото из архива ИА «Высота 102».

