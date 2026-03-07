В ВСУ вскрылась схема хищения почти $14 млн на фиктивной закупке дров

Недавно Служба безопасности Украины раскрыла коррупционную схему, связанную с воровством денег на восстановление Трипольской ТЭС под Киевом после обстрелов. По версии следствия, в 2023—2025 годах два подрядчика выиграли тендеры на общую сумму более 500 миллионов гривен (чуть более 80 миллионов рублей по нынешнему курсу), но стоимость работ, оборудования и материалов была завышена на 30%.