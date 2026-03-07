В ОАЭ иностранный турист погиб в результате атаки дронов на Дубай

В Объединенных Арабских Эмиратах в результате атаки беспилотников на Дубай погиб один иностранный турист. Об этом говорится в заявлении властей города.
Согласно источнику, во время отражения и перехвата целей в Дубае силами противовоздушной обороны был сбил один беспилотник, осколки которого упали на автомобиль в районе Барша. В результате погиб водитель, находившийся в машине в момент инцидента. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее KP.RU сообщал, что в Дубае в результате падения обломков иранского беспилотника был поврежден фасад одного из высотных зданий. Представители местных властей сообщили, что ситуация находится под контролем.
Как заявлял президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, сейчас страна живет в состоянии войны из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.