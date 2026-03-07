Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кисловодске задержали замглавы местной администрации

Заместитель главы администрации Кисловодска Михаил Маркаров задержан правоохранительными органами. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, не уточнив деталей дела.

Источник: Life.ru

Маркаров занимает должность начальника управления городского хозяйства города-курорта с июня 2022 года.

Ранее под стражу отправили первого замглавы администрации Пятигорска Светлану Марченко. Её обвиняют в превышении полномочий при проведении электронного аукциона. По версии следствия, чиновница вместе с сообщниками организовала внесение фиктивных данных в протокол торгов, после чего с компанией «Айди партнёр» заключили контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений в Кисловодске. На счёт фирмы перечислили более 117,5 миллиона бюджетных рублей, которые, как полагает следствие, впоследствии похитили.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.