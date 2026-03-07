В Кисловодске задержали замглавы местной администрации

Ранее под стражу отправили первого замглавы администрации Пятигорска Светлану Марченко. Её обвиняют в превышении полномочий при проведении электронного аукциона. По версии следствия, чиновница вместе с сообщниками организовала внесение фиктивных данных в протокол торгов, после чего с компанией «Айди партнёр» заключили контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений в Кисловодске. На счёт фирмы перечислили более 117,5 миллиона бюджетных рублей, которые, как полагает следствие, впоследствии похитили.