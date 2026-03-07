«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Атлетико» в матче чемпионата Испании

МАДРИД, 7 марта. /ТАСС/. «Реал Сосьедад» со счетом 2:3 уступил «Атлетико» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
У победителей мячи забили Александр Сёрлот (5-я минута) и Николас Гонсалес (67, 81). В составе проигравших отличились Карлос Солер (9) и Микель Оярсабаль (68). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте встречи и не сумел отметиться результативными действиями.
«Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 54 очками. «Реал Сосьедад» располагается на 8-й позиции, набрав 35 очков. В следующем туре «Атлетико» 14 марта примет «Хетафе», «Реал Сосьедад» на следующий день дома сыграет против «Осасуны».