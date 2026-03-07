«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Атлетико» в матче чемпионата Испании

У победителей мячи забили Александр Сёрлот (5-я минута) и Николас Гонсалес (67, 81). В составе проигравших отличились Карлос Солер (9) и Микель Оярсабаль (68). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте встречи и не сумел отметиться результативными действиями.