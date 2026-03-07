Школьники из Москвы завоевали 52 диплома в Открытой олимпиаде по программированию

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московские школьники завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере Max.
«Московские школьники победили в финале Открытой олимпиады по программированию. Наши ребята завоевали 52 диплома. Из них 22 — первой степени, 21 — второй и 9 — третьей», — написал он.
По словам мэра, в 2026 году за победу в олимпиаде боролись 190 московских школьников. Участники в режиме реального времени писали программный код, который проверялся тестирующей системой.
Собянин отметил, что Открытую олимпиаду по программированию организует столичный департамент образования и науки совместно с партнерами. Она проводится с 2002 года и считается одной из самых престижных в России.
Победители и призеры олимпиады получают льготы при поступлении в ведущие вузы страны.
Мэр добавил, что в Москве создаются условия для школьников, увлеченных информатикой и программированием. Для них работают инженерные и IТ-классы, кружки и образовательные программы по искусственному интеллекту. Кроме того, хорошую математическую подготовку дает городской проект «Математическая вертикаль».
Поддержка одаренных школьников и развитие олимпиадного движения закреплены в приоритетах стратегии развития Москвы до 2030 года.