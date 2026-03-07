Израиль не планирует проводить наземную операцию в Иране

Напомним, Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране 28 февраля. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.