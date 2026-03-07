Ричмонд
Израиль не планирует проводить наземную операцию в Иране

Президент Израиля Ицхак Герцог предположил, что США не станут направлять войска в Иран.

Источник: Аргументы и факты

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна не планирует направлять военных в Иран для проведения наземной операции, передает Fox News.

«Нет. Я думаю, что и США не отправят свои войска в Иран», — ответил Ицхак Герцог на вопрос о возможности наземной операции в Иране.

Напомним, Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране 28 февраля. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее 7 марта сообщалось, что Дональд Трамп анонсировал «очень сильный удар» по новым целям в Иране.

