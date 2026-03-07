Al Hadath: сын Хаменеи был ранен в результате атаки дронов

Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи был ранен в результате одной из атак беспилотников. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
«По некоторым оценкам, Моджтаба Хаменеи был ранен во время атаки, но по-прежнему жив», — говорится в материале.
При этом телеканал не сообщает, насколько серьезными могут быть ранения сына убитого верховного лидера Ирана.
Напомним, что Али Хаменеи погиб в результате атак со стороны Израиля и США. В момент гибели он находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности. В связи со смертью верховного лидера в Иране был объявлен 40-дневный траур и введена нерабочая неделя.
Как сообщало агентство Fars, помимо Хаменеи в результате удара также погибли его дочь, зять, внучка и невестка.