Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Hadath: сын Хаменеи был ранен в результате атаки дронов

Сын Али Хаменеи Моджтаба по-прежнему жив, но мог получить ранения в результате одной из атак.

Источник: Комсомольская правда

Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи был ранен в результате одной из атак беспилотников. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«По некоторым оценкам, Моджтаба Хаменеи был ранен во время атаки, но по-прежнему жив», — говорится в материале.

При этом телеканал не сообщает, насколько серьезными могут быть ранения сына убитого верховного лидера Ирана.

Напомним, что Али Хаменеи погиб в результате атак со стороны Израиля и США. В момент гибели он находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности. В связи со смертью верховного лидера в Иране был объявлен 40-дневный траур и введена нерабочая неделя.

Как сообщало агентство Fars, помимо Хаменеи в результате удара также погибли его дочь, зять, внучка и невестка.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше