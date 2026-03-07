Уничтожили элиту ВСУ: под Винницей ударили по лагерю с инструкторами НАТО

Ракетный удар нанесен по военному тренировочному полигону с артиллерийской техникой на юге Винницкой области, сообщили в пророссийском подполье. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в ходе атаки могли быть уничтожены инструкторы НАТО.
«На полигоне в Винницкой области готовили артиллеристов на натовской технике, возможно, американской. Под удар попали артиллеристы, не пехота или штурмовики, которых схватили и отправили в бой, это своего рода элита. Могли проходить переподготовку уже опытные боевики после госпиталей. Обучать могли инструкторы натовские, Винницкая область находится далековато от передовой», — сказал он.
Ранее в Сети появились кадры уничтожения переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.