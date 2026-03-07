Ричмонд
КСИР: Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Израиле

ВС Ирана нанесли удары по НПЗ в Хайфе и штабу армии США в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Израиле. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Военные цели в Хайфе на севере оккупированных территорий были поражены новыми твердотопливными ракетами Khaibershekan», — говорится в сообщении.

Также удар был нанесен по штабу армии США в районе Дубай Марина в ОАЭ. Атаки были совершены в рамках 27-го этапа операции «Правдивое обещание — 4». Согласно заявлению КСИР, иранские войска провели их в ответ на атаку по нефтяным объектам в Тегеране.

Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США и Израиля. Они были совершены в ответ на атаку по начальной школе для девочек в Минабе. Также были поражены израильский аэропорт Бен-Гурион и военные центры в Хайфе.

