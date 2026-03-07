Ричмонд
«Вашингтон» проиграл «Бостону» в матче НХЛ. Овечкин не набрал очков

«Бостон» одержал победу со счетом 3:1.

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. «Вашингтон» со счетом 1:3 уступил «Бостону» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Заха (25-я минута), Виктор Арвидссон (45) и Элиас Линдхольм (60). У проигравших отличился Алексей Протас (28).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Российский нападающий набрал два очка в пяти матчах после возобновления сезона, оформив дубль в гостевой встрече против «Монреаля» (2:6), которая прошла 1 марта.

«Бостон» занимает 5-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 75 очков в 62 матчах. «Вашингтон», потерпевший третье поражение подряд, идет на 5-й позиции в Столичном дивизионе с 69 очками по итогам 64 игр. В следующем матче «Бостон» 8 марта сыграет в гостях против «Питтсбурга», «Вашингтон» в ночь на 10 марта по московскому времени примет «Калгари».

Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин провел 1555-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 16-е место по этому показателю. Он обошел двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной Канады Джерома Игинлу.

