Непомнящий считает, что российские шахматисты поборются за медали на Олимпиаде

«Понятно, что США в своем сильнейшем составе — фаворит на бумаге, но Олимпиада всегда преподносит сюрпризы. Например, 20 лет назад, когда топ-10 мирового рейтинга наполовину состоял из россиян, мы не всегда выигрывали Олимпиаду. Понятно, что тогда шансов на итоговую победу было гораздо больше. Но бороться за медали нам по силам и в этом году», — сказал Непомнящий.