Непомнящий считает, что российские шахматисты поборются за медали на Олимпиаде

ТАСС, 7 марта. Шахматист Ян Непомнящий уверен, что сборная России поборется за медали на Всемирной шахматной олимпиаде 2026 года. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
Ранее Непомнящий заявил ТАСС, что готов сыграть за сборную России на Олимпиаде в случае ее допуска.
«Понятно, что США в своем сильнейшем составе — фаворит на бумаге, но Олимпиада всегда преподносит сюрпризы. Например, 20 лет назад, когда топ-10 мирового рейтинга наполовину состоял из россиян, мы не всегда выигрывали Олимпиаду. Понятно, что тогда шансов на итоговую победу было гораздо больше. Но бороться за медали нам по силам и в этом году», — сказал Непомнящий.
14 декабря 2025 года состоялось заседание генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE), на котором за отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против — 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с Международным олимпийским комитетом.
Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. Российские шахматистки в нейтральном статусе выступили на командном чемпионате мира 2025 года и выиграли турнир. В индивидуальных соревнованиях россияне играют под флагом FIDE.
Всемирная шахматная олимпиада 2026 года пройдет в сентябре в Самарканде.