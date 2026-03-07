Трамп отметил важность работы переводчиков в контактах с коллегами

Президент США Дональд Трамп отметил значимость работы переводчиков при общении с зарубежными коллегами. По его словам, их роль особенно важна в ходе переговоров с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
По мнению американского главы, ошибки в переводе чреваты искажением сути диалога, это может ввести участника в заблуждение относительно продуктивности встречи.
«Знаете, если у вас плохой переводчик, вы думаете, что все прошло хорошо: “Ну и отлично же я поговорил с этим человеком”. Или: “Как я сегодня, хорошо выступил в разговоре с Путиным? Хорошо ли я говорил с председателем Си?”» — сказал Трамп в рамках саммита «Щит Америки».
Трамп также поделился забавным наблюдением. На одной из недавних встреч его собеседник услышал от переводчика лишь малую часть того, что сказал сам Трамп. По его словам, длинная фраза сократилась в четыре раза.
Накануне американский президент заявил, что Владимир Путин готов к соглашению об урегулировании по Украине.