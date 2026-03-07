Блогер Fighterbomber показал истребитель Су-35С в «режиме зверя»

Блогер Fighterbomber опубликовал в Telegram фотографию многоцелевого истребителя Воздушно-космических сил РФ Су-35С в «режиме зверя» — максимального вооружения для решения задач.
Отмечается, что под крыльями, мотогондолами и фюзеляжем самолета подвешены ракеты малого радиуса действия Р-73, средней дальности Р-77 и Р-77М, дальнобойная Р-37М, а также противорадиолокационная Х-31ПМ.
«Радует, что Р-77М уже давно вешается на наши истребители штатно», — добавил блогер.
Ранее СМИ сообщили, что истребитель Су-35С четвертого поколения по праву считается одним из наиболее эффективных боевых самолетов в арсенале Воздушно-космических сил РФ.