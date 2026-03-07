Ричмонд
ВС Ирана требует от Баку вывода израильских военных из Азербайджана

Иран требует вывести израильских военных из Азербайджана для стабильности в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Военные силы Ирана потребовали от Азербайджана убрать израильских военнослужащих с территории страны. Об этом сообщил представитель Центрального командования ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия».

«Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов [израильские военные] со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана», — цитирует его иранская государственная телерадиокомпания.

Напомним, Азербайджан в одностороннем порядке решил прекратить свое дипломатическое присутствие в Иране. Глава МИД Джейхун Байрамов уточнил, что Баку выводит всех своих дипломатов из Исламской Республики.

Ранее стало известно о падении обломков беспилотников на территории Нахичеванской Автономной Республики. В свою очередь Иран отрицает причастность к атаке и возложил ответственность на Израиль.

