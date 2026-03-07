Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что изменения произойдут на Кубе в ближайшее время

Соединенные Штаты переключатся на Кубу после окончания военной операции в Иране. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты переключатся на Кубу после окончания военной операции в Иране. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил американский президент Дональд Трамп.

— Я думаю, что с Кубой легко можно заключить сделку. У нее будет прекрасная новая жизнь, ее нынешняя жизнь на последнем издыхании. Сейчас наше внимание сосредоточено на Иране, — заявил он на саммите «Щит Америк».

Также глава Белого дома подписал прокламацию о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями. Он подчеркнул, что Штаты готовы воспользоваться передовыми вооружениями для борьбы с ними, если того попросят страны региона, передает РИА Новости.

6 марта Дональд Трамп в беседе с журналисткой Даной Баш из телеканала CNN сказал, что кубинское правительство в скором времени «падет». По его словам, власти острова захотят заключить сделку с Соединенными Штатами.

Ранее политолог Малек Дудаков рассказал, когда Вашингтон может начать оказывать давление на остров. Эксперт считает, что Иран заставил Трампа переключить внимание на Ближний Восток.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше