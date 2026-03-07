Трамп заявил, что изменения произойдут на Кубе в ближайшее время

Соединенные Штаты переключатся на Кубу после окончания военной операции в Иране. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил американский президент Дональд Трамп.
— Я думаю, что с Кубой легко можно заключить сделку. У нее будет прекрасная новая жизнь, ее нынешняя жизнь на последнем издыхании. Сейчас наше внимание сосредоточено на Иране, — заявил он на саммите «Щит Америк».
Также глава Белого дома подписал прокламацию о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями. Он подчеркнул, что Штаты готовы воспользоваться передовыми вооружениями для борьбы с ними, если того попросят страны региона, передает РИА Новости.
6 марта Дональд Трамп в беседе с журналисткой Даной Баш из телеканала CNN сказал, что кубинское правительство в скором времени «падет». По его словам, власти острова захотят заключить сделку с Соединенными Штатами.
Ранее политолог Малек Дудаков рассказал, когда Вашингтон может начать оказывать давление на остров. Эксперт считает, что Иран заставил Трампа переключить внимание на Ближний Восток.