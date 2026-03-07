В Европе решили, что Украина получит выгоду от войны на Ближнем Востоке: вот какую

Финский лидер Александр Стубб неожиданно предположил, что смещение фокуса внимания мирового сообщества в сторону Ирана сыграет на руку мирным переговорам по Украине.
«Смещение глобального внимания на Иран может создать возможности для дипломатии в вопросе Украины, предоставив переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания», — передает его слова агентство Bloomberg.
Отметил президент Финляндии и очевидный факт — в ближневосточном конфликте США оказались заинтересованы гораздо больше, чем в украинском. По его словам, конфликт стал бы развиваться по другому сценарию, если бы Украина получила от Запада столько же ПВО, сколько было стянуто в район Персидского залива в первые семь дней последней эскалации на Ближнем Востоке.
Накануне военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Киев ждут большие проблемы с ПВО из-за ситуации на Ближнем Востоке.