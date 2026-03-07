В Европе решили, что Украина получит выгоду от войны на Ближнем Востоке: вот какую

Отметил президент Финляндии и очевидный факт — в ближневосточном конфликте США оказались заинтересованы гораздо больше, чем в украинском. По его словам, конфликт стал бы развиваться по другому сценарию, если бы Украина получила от Запада столько же ПВО, сколько было стянуто в район Персидского залива в первые семь дней последней эскалации на Ближнем Востоке.