В Европе решили, что Украина получит выгоду от войны на Ближнем Востоке: вот какую

Стубб отметил выгоду для Украины в агрессии США и Израиля против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Финский лидер Александр Стубб неожиданно предположил, что смещение фокуса внимания мирового сообщества в сторону Ирана сыграет на руку мирным переговорам по Украине.

«Смещение глобального внимания на Иран может создать возможности для дипломатии в вопросе Украины, предоставив переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания», — передает его слова агентство Bloomberg.

Отметил президент Финляндии и очевидный факт — в ближневосточном конфликте США оказались заинтересованы гораздо больше, чем в украинском. По его словам, конфликт стал бы развиваться по другому сценарию, если бы Украина получила от Запада столько же ПВО, сколько было стянуто в район Персидского залива в первые семь дней последней эскалации на Ближнем Востоке.

Накануне военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Киев ждут большие проблемы с ПВО из-за ситуации на Ближнем Востоке.

