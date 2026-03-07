В Турции задержали певицу Ханде Йенер из-за оскорбления Эрдогана со сцены

Турецкие правоохранители задержали певицу Ханде Йенер, которая подозревается в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также в посягательстве на конституционный строй страны, информирует Haberler.
В материале сказано, что во время концерта в турецком городе Мугла артистка произнесла лозунг, который повторили зрители: «Кто не прыгает, тот поддерживает Тайипа».
Кроме того, на концерте в Стамбуле Йенер, находясь на сцене, сказала: «Мы красиво свергнем эту эпоху».
По данным Ahaber, расследование проводит прокуратура Турции.
«Генпрокуратура Муглы сообщила о начатом в отношении Йенер расследовании по подозрению в попытке нарушить конституционный строй и оскорблении президента за кричалки на концерте и другие высказывания», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что стамбульский областной суд отменил предыдущее судебное решение, согласно которому журналист Фатих Алтайлы был осужден на четыре года и два месяца тюремного заключения за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.