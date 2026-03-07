Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции задержали певицу Ханде Йенер из-за оскорбления Эрдогана со сцены

В Турции задержали популярную певицу Ханде Йенер, её подозревают в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник: Аргументы и факты

Турецкие правоохранители задержали певицу Ханде Йенер, которая подозревается в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также в посягательстве на конституционный строй страны, информирует Haberler.

В материале сказано, что во время концерта в турецком городе Мугла артистка произнесла лозунг, который повторили зрители: «Кто не прыгает, тот поддерживает Тайипа».

Кроме того, на концерте в Стамбуле Йенер, находясь на сцене, сказала: «Мы красиво свергнем эту эпоху».

По данным Ahaber, расследование проводит прокуратура Турции.

«Генпрокуратура Муглы сообщила о начатом в отношении Йенер расследовании по подозрению в попытке нарушить конституционный строй и оскорблении президента за кричалки на концерте и другие высказывания», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что стамбульский областной суд отменил предыдущее судебное решение, согласно которому журналист Фатих Алтайлы был осужден на четыре года и два месяца тюремного заключения за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше