Народно-освободительная армия Китая не может стать укрытием для коррупционеров. А борьба с коррупцией должна продолжаться решительными темпами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании.
«В армии ни в коем случае не должно быть тех, кто нелоялен партии, как и не должно быть убежища для коррупционеров. Необходимо решительно продвигать вперед борьбу с коррупцией», — сказал китайский лидер.
Си Цзиньпин добавил, что необходимо установить строгий контроль, включая жёсткие правила и тщательный мониторинг ключевых аспектов, таких как движение средств, полномочия и качество выполнения задач. Он подчеркнул важность усиления надзора за крупными проектами и укрепления комплексного военно-гражданского контроля, чтобы строительство происходило под надзором.
Ранее KP.RU сообщал, что в Китае казнили бывшего гендиректора финансовой госкомпании Бай Тяньхуэй за получение взяток на сумму 155,6 миллионов долларов. Это решение соответствует указанию Си Цзиньпина о необходимости «направить нож внутрь» партии.