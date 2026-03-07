Ричмонд
Иран ударил по Хайфе и штабу американской армии в ОАЭ

Иран проводит 27-ую фазу операции «Правдивое обещание — 4».

Источник: Комсомольская правда

Иран проводит 27-ой этап операции «Правдивое обещание — 4». Иранские силы нанесли ракетный удар по Хайфе и штаб-квартире американских войск в ОАЭ. По данным пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), применялись твердотопливные ракеты Khaibershekan.

Кроме того, как отмечается, целью удара стал и штаб армии США, находящийся в Дубай Марина.

«В ходе этой стратегической и многоплановой операции сионистские военные цели в Хайфе на севере оккупированных территорий были поражены новыми твердотопливными ракетами Khaibershekan», — передает заявление КСИР иранская гостелерадиокомпания.

Немногим ранее КСИР заявил об ударе по нефтяному танкеру в Ормузском проливе. Отмечается, что судно было поражено после того, как не подчинилось требованиям и проигнорировало предупреждения.

Кроме этого, днем ранее в КСИР сообщили об ударах по военным объектам США и Израиля в ответ на атаку по школе в Минабе.

