Елена Ильиных и Сергей Полунин стали родителями в четвертый раз

Артист балета Сергей Полунин и его жена, фигуристка Елена Ильиных, стали родителями в четвертый раз. У супругов, которые уже воспитывают троих сыновей с необычными именами Мир, Дар и Эра, родилась первая девочка. Они назвали ее Руной.

Полунин опубликовал видео с новорожденной на своей странице в соцсети. На кадрах он держит малышку на руках, а дочка внимательно осматривает окружающих.

Поклонники звездной пары поздравили ее в соцсетях.

«Поздравляем! Здоровья малышке и родителям»; «Поздравляем вас с рождением долгожданной девочки»; «Какая лапулька»; «И уже с прической, настоящая принцесса», — написали пользователи.

9 января олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова во второй раз стала мамой. Об этом спортсменка рассказала в личном блоге.

2 декабря актриса Агата Муцениеце родила девочку. Ее отцом стал второй супруг актрисы, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Роды проходили в московском клиническом госпитале, который артистка выбрала в конце октября.