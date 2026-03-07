Елена Ильиных и Сергей Полунин стали родителями в четвертый раз

Артист балета Сергей Полунин и его жена, фигуристка Елена Ильиных, стали родителями в четвертый раз. У супругов, которые уже воспитывают троих сыновей с необычными именами Мир, Дар и Эра, родилась первая девочка. Они назвали ее Руной.