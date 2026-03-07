Россияне начали скупать обувь с рельефной подошвой ради «поиска золота»

Ранее жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активнее приобретать туристическое снаряжение и комплекты для выживания. В январе в регионе в пять раз выросли продажи спальных мешков. Спрос на надувные матрасы и коврики увеличился в три раза. Аналитики связывают эту тенденцию с климатическими особенностями и географией региона. По их словам, многие жители округа предпочитают мобильный отдых и начинают готовиться к летним походам и рыбалке уже в зимние месяцы. Значительная часть товаров приобретается на вторичном рынке.