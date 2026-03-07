В деле замглавы Пятигорска Марченко фигурирует контракт на 431 млн рублей

«На право проведения реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое Озеро, в городе Кисловодск) претендовало две фирмы. Светлана Марченко на тот момент являлась заместителем главы города Кисловодск и, по совместительству, руководителем аукционной комиссии. Она, в свою очередь, признала вторую фирму несоответствующей требованиям аукциона, чем посодействовала выигрышу первой фирмы. При проведении работ общий контракт составлял 431 миллионов рублей, из которых впоследствии было похищено 117 миллионов рублей», — говорится в сообщении.