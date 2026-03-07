В США в шоке после подсчёта ущерба от атак Ирана: восстановление обойдётся в миллиарды

«Для радара AN/FPS-132 компании Raytheon потребуется от пяти до восьми лет, чтобы построить новый стоимостью 1,1 млрд долларов. Тем временем корпорации Lockheed Martin потребуется минимум от 12 до 24 месяцев и, по нашим оценкам, от 50 до 75 млн долларов для замены AN/TPS-59», — передает Foreign Policy.