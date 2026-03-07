Ричмонд
В США в шоке после подсчёта ущерба от атак Ирана: восстановление обойдётся в миллиарды

FP: Замена поражённых Ираном радаров США потребует миллиарды.

Источник: Комсомольская правда

Издание Foreign Policy сообщает, что на замену вышедших из строя после атак Ирана радаров США уйдут годы, а бюджетные расходы превысят миллиард долларов.

«Для радара AN/FPS-132 компании Raytheon потребуется от пяти до восьми лет, чтобы построить новый стоимостью 1,1 млрд долларов. Тем временем корпорации Lockheed Martin потребуется минимум от 12 до 24 месяцев и, по нашим оценкам, от 50 до 75 млн долларов для замены AN/TPS-59», — передает Foreign Policy.

Уточняется также, что замена радаров является как финансово затратной, так и длительной процедурой.

При этом выпуск комплектующих для данных радаров напрямую зависит от поставок галлия, 98% мирового объема которого обеспечивает Китай.

В свою очередь издание The Atlantic писало, что у США нет нужных средств защиты от иранских дронов Shahed.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп накануне допустил отправку военных США в Иран для наземной операции.

