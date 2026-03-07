«Вашингтон» уступил «Бостону» в матче НХЛ, Овечкин не набрал очков

В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Бостон» с 75 очками после 62 матчей располагается на пятой строке. «Вашингтон», потерпевший третье поражение подряд, занимает пятую позицию в Столичном дивизионе, имея в активе 69 баллов после 64 игр. В следующем матче «Бостон» 8 марта сыграет в гостях против «Питтсбурга», «Вашингтон» в ночь на 10 марта мск примет «Калгари».