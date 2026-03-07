Календарь на 8 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Блаженная Матрона Московская — одна из самых почитаемых в России святых. Она появилась на свет в небогатой крестьянской многодетной семье в 1885 году (по другим данным — в 1881 году). Родителям жилось тяжко, и еще до рождения ребенка они думали отдать его в приют, так как опасались, что не смогут прокормить еще одного члена семьи. Этому намерению не суждено было сбыться. Будущей матери приснился яркий сон: к ней прилетела слепая птица белого цвета с человеческим лицом. Женщина поняла, что сон пророческий. Матрона Московская действительно родилась незрячей.