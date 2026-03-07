Экстремисты в Нигерии убили прихожан Русской православной церкви

В Нигерии экстремисты впервые убили членов общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в субботу, 7 марта, сообщил экзархат.
— 6 марта исламские террористы напали на христианское селение Туран (штат Бенуэ) в Нигерии. Они убили часть жителей, некоторых ранили, остальным пришлось спасаться бегством. Двое из убитых — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — были членами общины РПЦ, действовавшей в данном селении. Это первые африканские прихожане РПЦ, которые были убиты за веру. Просим всех вознести молитвы об их упокоении, — сказано в Telegram-канале экзархата.
Объявлен сбор средств в помощь пострадавшим при нападении.
Уточняется, что было найдено десять тел убитых, но количество жертв может возрасти. Правоохранители продолжают осмотр окрестностей и могут обнаружить новые тела. Всего в Туране жили 50 православных христиан, 20 из них — дети.
