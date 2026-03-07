Экстремисты в Нигерии убили прихожан Русской православной церкви

— 6 марта исламские террористы напали на христианское селение Туран (штат Бенуэ) в Нигерии. Они убили часть жителей, некоторых ранили, остальным пришлось спасаться бегством. Двое из убитых — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — были членами общины РПЦ, действовавшей в данном селении. Это первые африканские прихожане РПЦ, которые были убиты за веру. Просим всех вознести молитвы об их упокоении, — сказано в Telegram-канале экзархата.