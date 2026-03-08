Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Поликарпов день 8 марта на день Кислых девок

Поликарпов день принято праздновать 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 марта вспоминает святого Поликарпа. В народе празднуют Поликарпов день. Однако есть еще одно название — Кислые девки. Оно связано со старинным поверьем. Если к названной дате никто девушку не посватает, то до лета или даже до конца года она будет ходить в девках. Однако сватали действительно редко. Это связано с тем, что праздник выпадал на Великий пост. И девушки, мечтавшие о замужестве, ходили с кислыми лицами.

Что нельзя делать 8 марта.

Запрещено грустить. Предки верили, что в подобном состоянии можно провести весь год. Незамужним девушкам не стоит проводить праздник в женской компании. Считалось, что девушка не выйдет замуж.

Что можно делать 8 марта.

По традиции, 8 марта было принято печь пироги на кислом тесте. Чаще всего из раздавали незамужним девушкам.

Согласно приметам, туман предупреждает про дождливое лето. В том случае, если 8 марта бледно-розовая заря, то погода будет хорошей.

