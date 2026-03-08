Что можно, а что нельзя делать 8 марта в День Матроны Московской

8 марта 2026 года — дата уникальная. В этот день мы привыкли поздравлять любимых женщин с Международным женским днем. Но для православных верующих это прежде всего день обретения мощей святой Матроны Московской, а по старому народному календарю — Поликарпов день, или праздник «Кислые девки». Как совместить поздравления, духовные традиции и народные приметы, чтобы день прошел гармонично и счастливо? Разбираемся в списке разрешенных и запрещенных дел.
Кому молятся и кого поминают 8 марта.
Матрона Московская. Это одна из самых любимых святых в России. 8 марта 2026 года церковь вспоминает событие 1998 года, когда мощи блаженной старицы были обретены на Даниловском кладбище и перенесены в монастырь. Святой молятся о самом сокровенном: о даровании детей, о счастливом браке, о мире в семье и исцелении от болезней. Священномученик Поликарп. В этот день также чтут память ученика апостола Иоанна Богослова — епископа Поликарпа Смирнского, который принял мученическую смерть за веру во II веке.
Что МОЖНО и нужно делать 8 марта 2026.
Чтобы день прошел удачно и привлек в дом благополучие, наши предки советовали, а церковь благословляет на следующие дела:
Молиться и просить о мире. Поскольку праздник совпадает с днем памяти святой Матроны, это лучшее время для молитвы. Попросите у Матронушки мира в семье, здравия для близких и утешения. Особенно благосклонна святая к женским просьбам. Творить добрые дела. Помощь нуждающимся, милосердие и добрые поступки — то, что приветствуется всегда, а в этот день особенно. Проводить время с близкими (обязательно с мужчинами). Удивительный совет от народной мудрости: если девушки или женщины собираются вместе, в компании обязательно должен присутствовать хотя бы один мужчина (родственник или друг). Считается, что это поможет незамужним обрести пару до конца года, а семейных убережет от сплетен. Заботиться о себе. День благоприятен для похода к косметологу или парикмахеру. Приведение себя в порядок символически обновляет энергетику. Планировать будущее. Матрона Московская помогает в принятии важных решений. Можно обратиться к ней мысленно за благословением перед началом новых проектов. Замечать сны. Сновидения в ночь на 9 марта считаются вещими и могут подсказать решение важных проблем или указать на ваши внутренние ошибки. Печь пироги (из кислого теста!). Это старинный девичий обряд. Считалось, что угощение пирогами, испеченными 8 марта, привлекает женихов. Замужним женщинам рекомендовалось угощать одиноких подруг, чтобы те быстрее нашли свое счастье.
Что НЕЛЬЗЯ делать 8 марта 2026.
Список запретов в этот день обширен и касается как духовной жизни, так и бытового поведения.
Нельзя ругаться, сквернословить и желать зла. Это главный запрет дня памяти святой. Негативные мысли и слова могут обернуться большими неприятностями. Нельзя проводить день только в женской компании. Как бы ни хотелось устроить девичник, народная мудрость предупреждает: это может закрыть дорогу к счастью. Если замужние женщины будут сидеть без мужчин, вокруг них начнутся сплетни, а незамужние рискуют остаться в одиночестве еще на год. Мужчинам нельзя грубить женщинам и повышать голос на дочерей. Грубость в этот день сулит мужчине финансовые потери и неудачи. Отцам запрещается ругать дочерей — согласно поверьям, это может «сломать» судьбу девочки. Нельзя тосковать, плакать и предаваться унынию. Печаль в этот день, как магнит, притягивает новые беды. Даже если на душе тяжело, нужно стараться сохранять позитивный настрой. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Тяжелую работу по дому и генеральную уборку лучше отложить. Считается, что вместе с пылью можно «вымести» счастье из дома. Если паук сплел паутину, ее нельзя убирать до самой Пасхи — это к удаче. Нельзя надевать старые или грязные вещи. Неряшливый вид в этот день может отпугнуть финансовую удачу и притянуть болезни. Нельзя злоупотреблять алкоголем. Церковь не одобряет пьянство в дни памяти святых, к тому же в 2026 году продолжается Великий пост. Нельзя отказывать в помощи. Особенно женщинам и детям. Отказ нуждающемуся может вернуться бумерангом в виде собственной беды. Нельзя оставлять двери и окна открытыми после заката. Старинное поверье гласит, что в это время через них могут проникнуть злые духи. Нельзя подбирать мелочь на улице. Найденные монеты могут быть «наговоренными» и нести порчу. Нельзя убивать пауков. Это сулит крах всех начинаний. Нельзя пересчитывать деньги вечером. Чтобы избежать безденежья, финансовые вопросы лучше решать в первой половине дня.
Народные приметы на 8 марта.
Наши предки внимательно следили за природой в Поликарпов день, чтобы предсказать погоду на весну и лето:
Солнечно и тепло — март будет хорошим, а лето жарким. Снег идет — весна затянется и будет холодной, а Пасха — морозной. Туман — лето будет дождливым. Сорока прячется под крышу — жди вьюги и метели. Воробьи вьют гнезда — зима окончательно отступает. Синицы громко поют — к теплу. Дятел стучит — весна придет не скоро.
8 марта 2026 года — это воскресенье второй седмицы Великого поста. Для верующих это время воздержания и молитвы. Однако этот день также является светским праздником всех женщин.
Как быть? Лучший способ провести этот день — совместить приятное с полезным. Можно поздравить женщин, подарить цветы и уделить им внимание, но сделать это скромно, без шумных застолий и неумеренного веселья. Посетите храм, помолитесь Матроне Московской, а затем в кругу семьи (обязательно с мужчинами!) устройте тихий праздничный ужин с постными угощениями. И помните: главное в этот день — мир, любовь и чистота помыслов.
Кто такая Матрона Московская.
В каждом уголке православного мира есть имена, которые значат для верующих больше, чем просто строчки в святцах. В России таким именем стала Матрона Московская. Очереди к ее мощам в Покровском монастыре не иссякают круглый год. Люди приходят к ней с исписанными записочками, с немыми мольбами и просто с надеждой. Но кто же она на самом деле? Почему именно к этой святой идут с самыми сокровенными проблемами — с бесплодием, с изменами мужа, с безденежьем и болезнями? Чтобы понять этот феномен, нужно окунуться в ее удивительную жизнь, полную парадоксов и чудес.
Рождение, которое никто не ждал.
Матрона Димитриевна Никонова появилась на свет в 1881 году в бедной крестьянской семье, жившей в селе Себино Тульской губернии. Ее родители, Наталья и Дмитрий, к моменту ее рождения уже были не молоды и растили четверых детей. Беременность Натальи была для семьи неожиданностью и, честно говоря, нежеланной. Жили настолько скудно, что лишний рот означал для них настоящее бедствие. Наталья Николаевна приняла решение: ребенка не оставлять, отправить в приют к князю Голицыну в соседнее село. Она уже видела в этом единственный выход для выживания остальной семьи.
Но за несколько дней до родов женщине приснился сон. Сон был настолько ярким и странным, что она запомнила его на всю жизнь. Ей приснилась большая белая птица с невероятной красоты оперением, но абсолютно слепая. Птица села к ней на руку. Наталья проснулась в холодном поту, но с отчетливым чувством, что это не просто сон, а знак свыше. Она истолковала его как повеление сохранить ребенка любой ценой, несмотря на нужду и голод. Женщина отказалась от мысли об интернате.
И вот 22 ноября (по старому стилю 10 ноября) в семье Никоновых родилась девочка. Когда акушерка приняла роды, она с ужасом обнаружила, что младенец появился на свет без глазных яблок. Глазницы были плотно закрыты сросшимися веками. Девочка родилась абсолютно слепой. Наталья рыдала, проклинала себя за мысли об отказе от ребенка и винила себя в этом наказании. Но уже вскоре она поняла, что слепота — это не наказание, а особая миссия.
Над купелью, когда священник крестил новорожденную Матрону, произошло первое чудо. Батюшка опустил девочку в купель, и вдруг все присутствующие в храме ощутили тонкое, невероятно приятное благоухание, исходящее от младенца. Столб легкого пара или дымка поднялся над купелью. Священник, отец Василий, был поражен. Он сказал матери, что видит такое впервые за свою долгую практику и что эта девочка будет святой. Он предрек, что смерть его самого будет связана с ней, и, когда это случится, мать должна будет прийти к нему. Слова священника оказались пророческими. Спустя годы, когда Матрона уже была известна в округе, отец Василий внезапно скончался, и все так и случилось, как он говорил.
Детство в темноте и внутренний свет.
С ранних лет Матрона проявляла недетскую мудрость и прозорливость. Она не видела солнечного света, не знала, как выглядят лица родных, но она «видела» их души. В семь лет у нее открылся дар предвидения. Девочка могла точно сказать, что ждет человека в будущем, предупреждала об опасностях и болезнях.
Однажды ночью, когда вся семья спала, Матрона вдруг разбудила мать и сказала, что отец Василий умер и сейчас идет к ним. Наталья не поверила, высунулась в окно — на улице никого не было. Но Матрона настаивала. А через некоторое время пришло известие, что священник действительно скончался в этот самый час. Так сбылось его собственное пророчество.
Дом Никоновых стал местом паломничества. К слепой девочке потянулись люди. Ехали из соседних деревень, из городов, даже из столиц. Шли помещики, купцы, крестьяне, нищие. Матрона никому не отказывала. Она молилась, возлагала руки на больных, и они выздоравливали. Она говорила странные вещи, которые сначала казались бредом, но потом сбывались с пугающей точностью.
Например, однажды к ней пришел сосед, который сомневался в ее даре. Он спросил просто так, для смеха: «Матронушка, скажи, что меня ждет?». Девочка помолчала и ответила: «Ты, дядя Коля, скоро все свое добро пропьешь, а потом будешь по дворам побираться с сумой». Мужик обиделся, плюнул и ушел. А через полгода его хозяйство сгорело, он запил с горя и действительно стал нищим.
Люди несли больным продукты, одежду, деньги. Так семья Никоновых, которая раньше голодала, выбралась из нищеты. Матрона стала кормилицей, хотя сама была еще ребенком.
Паломничества и встреча с праведником.
В юности Матроне выпала честь путешествовать. Дочь местного помещика Лидия Янькова, благочестивая и набожная девушка, взяла слепую девочку с собой в паломничество по святым местам. Они посетили Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиеву лавру, были в Петербурге и других городах.
Именно в Кронштадте произошла знаменательная встреча. В Андреевском соборе, куда они пришли на службу, служил сам святой праведный Иоанн Кронштадтский. Когда Матрона стояла в толпе молящихся, отец Иоанн вдруг прервал службу, сошел с амвона и направился прямо к ней. Тысячи людей расступились, глядя на это. Он подошел к девочке-подростку и громко, так, чтобы слышали все, произнес: «Вот идет моя смена — восьмой столп России». Эти слова оказались пророческими. В сложной символике православия столпы означают опору церкви. Иоанн Кронштадтский, сам великий праведник, благословил в ней будущую защитницу и молитвенницу за русскую землю.
Революция и бегство в Москву.
Революция 1917 года перевернула жизнь страны. Для Матроны, как и для миллионов, настали черные времена. Брат Матроны, Иван, вступил в партию большевиков, стал активным комсомольцем. Слепая сестра, к которой ходил народ, которая говорила о Боге и молилась, стала для него и его новой власти опасной и враждебной. Он ненавидел ее, стыдился и открыто угрожал. Жить под одной крышей стало невозможно.
В 1925 году Матрона вместе с подругой и помощницей Лидией, с которой они делили кров, уехала в Москву. Она понимала, что в деревне ее могут арестовать или даже убить. В столице, в многомиллионной массе, можно было затеряться.
Так начался самый трудный период ее жизни — московский. Она не имела своего угла. Скиталась по чужим квартирам, подвалам, сараям. Жила у родственников, у знакомых, у тех, кто соглашался приютить. Она переезжала с места на место, спасаясь от арестов и преследований властей. Почти всегда она жила без прописки, что в те годы было смертельно опасно.
Ее внешность была необычной: маленького роста, с короткими ручками и ножками, сидячая (к 17 годам у нее отказали ноги, и она больше никогда не ходила), с плотно сомкнутыми веками. Но при этом от нее исходило невероятное спокойствие и тепло. Днем она принимала людей, давала советы, лечила молитвой. Ночью молилась. У нее был строгий режим: спала она урывками, по часу-два, все остальное время проводя в молитве.
Как она принимала людей.
Обстановка в комнатах, где она останавливалась, была всегда одинаковой: иконы в красном углу, тусклый свет лампады, очереди страждущих на улице. Матрона никогда не давала советов «в общем». Она всегда говорила конкретно, часто иносказательно, но точно.
К ней приходили с самыми разными проблемами. Женщины, у которых не было детей. Мужья, потерявшие работу. Солдатки, ждущие вестей с фронта. Матери, чьи дети попали в тюрьму.
Известен случай с женщиной, у которой умер муж. Она убивалась горем, не находила себе места, хотела наложить на себя руки. Матрона сказала ей: «Ты не плачь, а поезжай-ка ты в магазин, купи там ситцу, сшей рубашки и раздай бедным. И поминай мужа. А сама живи дальше. Скоро война будет, многим еще тяжелее станет». Женщина не поняла про войну, ведь был конец 30-х годов, но послушалась. А через пару лет грянула Великая Отечественная, и она поняла смысл слов святой.
Во время войны Матрона принимала бесчисленное количество женщин, чьи мужья и сыновья ушли на фронт. Она редко говорила точно, вернется ли солдат. Часто она отвечала: «Жив, молитесь». Или: «Не вернется, поминайте». Но были случаи, когда она отказывалась отвечать, и это было самым страшным знаком.
Она учила не отчаиваться, не роптать на Бога. Она говорила, что все, что ни делается, — к лучшему, даже если этого лучшего не видно сразу. Она учила прощать обидчиков и не держать зла.
Чудеса и исцеления.
Список чудес, приписываемых Матроне, огромен. Люди, которые к ней прикасались, получали облегчение. Она лечила не только молитвой, но и водой. Давала пить святую водичку, и больные исцелялись.
Однажды к ней привели парализованного мужчину. Его несли на носилках четверо здоровых мужиков. Матрона велела поставить носилки на пол, долго молилась, кропила его водой и вдруг громко сказала: «А ну, вставай! Хватит лежать!». Мужчина, который не чувствовал ног годами, вдруг пошевелился, потом сел, а потом, на ужас и радость всех присутствующих, встал и пошел. Он ушел из ее дома своими ногами, неся носилки на плече.
Другой случай связан с женщиной, которая страдала от страшной формы эпилепсии. Припадки случались по нескольку раз на дню, врачи разводили руками. Матрона, выслушав ее, сказала: «А ты на исповедь-то ходила? Нет? Иди, исповедуйся, причастись, и все пройдет». Женщина так и сделала. Припадки прекратились навсегда.
Многие удивлялись, откуда у слепой женщины такие знания. Она объясняла это просто: «Мне Бог открывает». Она действительно жила в постоянном диалоге с небесами. Она видела ангелов, святых, саму Богородицу, которая, по ее словам, приходила к ней и наставляла.
Пророчества о России и будущем.
Матрона оставила после себя множество пророчеств. Многие из них касались судьбы России. Она предсказывала страшную войну, гибель миллионов, но при этом говорила, что враг не победит, что Москву сдавать нельзя.
В самые тяжелые дни 1941 года, когда немцы стояли под Москвой и в городе началась паника, к Матроне пришли представители власти (по легенде, от самого Сталина) спросить совета. Она сказала: «Красный петух победит. Победа будет за вами. Из Москвы не уходите. Враг не войдет». Это вселило уверенность в тех, кто принимал решения.
Она предсказывала и будущее России после своей смерти. Говорила, что наступит время, когда люди будут обмануты, будут гоняться за призрачным счастьем, забудут Бога, а потом опомнятся и придут к вере. Она говорила, что Россия выстоит, что Господь не оставит ее, но перед этим придется пройти через многие испытания.
Матрона учила, что главное в жизни — не богатство и не власть, а любовь к ближнему, вера и смирение. Она часто повторяла: «Я вас всех вижу, всех слышу и никогда не оставлю».
Последние дни и кончина.
Матрона знала день своей смерти заранее. За три дня она перестала принимать людей и попросила приготовить все необходимое для погребения. Она сказала: «Отпевайте меня в церкви Ризоположения на Донской». Она просила не приносить на ее могилу искусственных цветов и венков, только живые.
Скончалась Матрона 2 мая 1952 года в Москве, в доме на Староконюшенном переулке, где она тогда жила у дальней родственницы. Ее последними словами были: «Все, идите. Меня простите».
Похоронили ее на Даниловском кладбище, так как она хотела «слышать службу» (рядом был действующий храм). Место ее упокоения быстро стало местом паломничества. Люди шли и шли, неся цветы и записочки.
Обретение мощей и канонизация.
Шли годы, власть менялась, но народная тропа к Матроне не зарастала. В 1998 году, спустя почти полвека после смерти, произошло событие, которое назвали вторым обретением мощей. По благословению патриарха Алексия II комиссия вскрыла захоронение на Даниловском кладбище. Гроб с останками был перенесен в Данилов монастырь. При освидетельствовании антропологи обнаружили на груди святой странную выпуклость в форме креста — деталь, которая описывалась в ее жизнеописании еще при жизни.
Спустя год, в 1999 году, Матрона Московская была причислена к лику святых. Ее мощи перенесли в Покровский ставропигиальный женский монастырь, где они находятся и по сей день. Очередь к ним выстраивается с раннего утра до позднего вечера. Люди приносят живые цветы, которые благоухают и источают мирру, а монахини раздают их паломникам как святыню.
Кто она для нас сегодня.
Так кто же такая Матрона Московская? Для миллионов верующих она не просто святая из книжек. Она — живая помощница, «скоропослушница», к которой можно прийти с любой, даже самой маленькой и глупой, на взгляд других, проблемой.
К ней идут, когда врачи ставят бесплодие, и просят о ребенке. К ней идут, когда муж уходит из семьи, и молят о возвращении. К ней идут, когда нечем платить за квартиру, и просят о работе. К ней идут, когда на душе так тяжело, что жить не хочется, и просят об утешении.
Она никому не отказывает. Ее главный завет, который она оставила всем нам, прост и мудр: «Всех принимайте и никому не отказывайте. Все приходите ко мне живыми, как к живой. Я всех услышу и всем помогу».
Матрона Московская — это символ народной веры, чистой и бесхитростной. Она учит нас, что истинная сила не в телесном зрении, а в зрении духовном, что любовь сильнее смерти, а молитва сильнее любых преград. Она прошла через страшные лишения, но сохранила в сердце свет и передала его нам. И пока жива память о ней, пока люди несут цветы к ее мощам, жива и надежда на чудо в каждом из нас.
Подписывайтесь на «МК» в MAX!