Что можно, а что нельзя делать 8 марта в День Матроны Московской

Нельзя ругаться, сквернословить и желать зла. Это главный запрет дня памяти святой. Негативные мысли и слова могут обернуться большими неприятностями. Нельзя проводить день только в женской компании. Как бы ни хотелось устроить девичник, народная мудрость предупреждает: это может закрыть дорогу к счастью. Если замужние женщины будут сидеть без мужчин, вокруг них начнутся сплетни, а незамужние рискуют остаться в одиночестве еще на год. Мужчинам нельзя грубить женщинам и повышать голос на дочерей. Грубость в этот день сулит мужчине финансовые потери и неудачи. Отцам запрещается ругать дочерей — согласно поверьям, это может «сломать» судьбу девочки. Нельзя тосковать, плакать и предаваться унынию. Печаль в этот день, как магнит, притягивает новые беды. Даже если на душе тяжело, нужно стараться сохранять позитивный настрой. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Тяжелую работу по дому и генеральную уборку лучше отложить. Считается, что вместе с пылью можно «вымести» счастье из дома. Если паук сплел паутину, ее нельзя убирать до самой Пасхи — это к удаче. Нельзя надевать старые или грязные вещи. Неряшливый вид в этот день может отпугнуть финансовую удачу и притянуть болезни. Нельзя злоупотреблять алкоголем. Церковь не одобряет пьянство в дни памяти святых, к тому же в 2026 году продолжается Великий пост. Нельзя отказывать в помощи. Особенно женщинам и детям. Отказ нуждающемуся может вернуться бумерангом в виде собственной беды. Нельзя оставлять двери и окна открытыми после заката. Старинное поверье гласит, что в это время через них могут проникнуть злые духи. Нельзя подбирать мелочь на улице. Найденные монеты могут быть «наговоренными» и нести порчу. Нельзя убивать пауков. Это сулит крах всех начинаний. Нельзя пересчитывать деньги вечером. Чтобы избежать безденежья, финансовые вопросы лучше решать в первой половине дня.