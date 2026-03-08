Народный календарь. Почему 11 марта нельзя заключать брак

Православные 11 марта чтут память святителя Порфирия, архиепископа Газского. Когда Порфирий прибыл в Газу, город поразила сильнейшая засуха. Языческие жрецы безуспешно пытались отвести бедствие, принося жертвы идолам. Тогда Порфирий прошел крестным ходом по всему городу, отслужил всенощное бдение, и над Газой прошел обильный ливень.
Согласно поверью, 11 марта мужчинам стоит сторониться красивых женщин. Считалось, что в них может вселиться кикимора, которая влюбит в себя парня, заманит в лес и убьет его. В этот день также не следует заключать браки, иначе любовь может растаять как весенний снег.
Также в эту дату запрещалось плевать в воду — это грозило вечной немотой. А чтобы не навлечь на весь свой род самоубийства, в этот день нельзя брать в руки любые веревки.
Приметы погоды:
Если 11 марта метель — сугробы скоро начнут таять.
Если снег уже сошел — жди морозов.
Глухой колокольный звон предвещает ясную погоду.
Воробьи собираются в стаи — скоро выглянет солнце.
Именины отмечают: Порфирий, Анна, Севастьян, Сергей, Петр, Николай, Иван.