Народный календарь. Почему 11 марта нельзя заключать брак

Православные 11 марта чтут память святителя Порфирия, архиепископа Газского. Когда Порфирий прибыл в Газу, город поразила сильнейшая засуха. Языческие жрецы безуспешно пытались отвести бедствие, принося жертвы идолам. Тогда Порфирий прошел крестным ходом по всему городу, отслужил всенощное бдение, и над Газой прошел обильный ливень.

Согласно поверью, 11 марта мужчинам стоит сторониться красивых женщин. Считалось, что в них может вселиться кикимора, которая влюбит в себя парня, заманит в лес и убьет его. В этот день также не следует заключать браки, иначе любовь может растаять как весенний снег.

Также в эту дату запрещалось плевать в воду — это грозило вечной немотой. А чтобы не навлечь на весь свой род самоубийства, в этот день нельзя брать в руки любые веревки.

Приметы погоды:

Если 11 марта метель — сугробы скоро начнут таять.

Если снег уже сошел — жди морозов.

Глухой колокольный звон предвещает ясную погоду.

Воробьи собираются в стаи — скоро выглянет солнце.

Именины отмечают: Порфирий, Анна, Севастьян, Сергей, Петр, Николай, Иван.