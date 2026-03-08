Народный календарь. Почему 11 марта нельзя заключать брак

Согласно поверью, 11 марта мужчинам стоит сторониться красивых женщин. Считалось, что в них может вселиться кикимора, которая влюбит в себя парня, заманит в лес и убьет его. В этот день также не следует заключать браки, иначе любовь может растаять как весенний снег.