Путин поздравил россиянок с 8 Марта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, глава государства пожелал им счастья и благополучия, отметив, что женщинам подвластно все.
«Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Мы всегда отмечаем этот праздник с самыми светлыми, теплыми чувствами. Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», — сказал Путин.
Президент РФ отметил, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, согревает, умножает радостные эмоции и придает сил в самую трудную минуту испытания.
«Дорогие женщины, вам действительно подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. А ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно, здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником! С Международным женским днем!» — добавил Путин.