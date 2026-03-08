Ричмонд
Секретарь Совбеза Ирана сообщил, что несколько американских военных взяты в плен

Лариджани заявил о взятии в плен военнослужащих США в соседней стране.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в плен попали несколько военнослужащих США.

«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», — сказал Лариджани, его слова передает гостелерадиокомпания.

Днем ранее американский глава Дональд Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции. Тогда же американский президент заявил, что Иран будет проигрывать десятилетиями, пока окончательно не сдастся.

Напомним, что ранее главы МИД России и Ирана провели телефонный разговор на фоне ударов Израиля и США. Тогда российская сторона осудила атаку США и Израиля.

По сообщениям КСИР, ВС Ирана нанесли удары по НПЗ в Хайфе и штабу армии США в ОАЭ. Также стало известно об ударе по штабу армии США в районе Дубай Марина в ОАЭ.

