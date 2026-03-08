Секретарь Совбеза Ирана сообщил, что несколько американских военных взяты в плен

«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», — сказал Лариджани, его слова передает гостелерадиокомпания.
Днем ранее американский глава Дональд Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции. Тогда же американский президент заявил, что Иран будет проигрывать десятилетиями, пока окончательно не сдастся.
Напомним, что ранее главы МИД России и Ирана провели телефонный разговор на фоне ударов Израиля и США. Тогда российская сторона осудила атаку США и Израиля.
По сообщениям КСИР, ВС Ирана нанесли удары по НПЗ в Хайфе и штабу армии США в ОАЭ. Также стало известно об ударе по штабу армии США в районе Дубай Марина в ОАЭ.
Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.Читать дальше