В Москве парковка будет бесплатной 8 и 9 марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Уличные парковки в Москве 8 и 9 марта будут бесплатными. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«8 и 9 марта парковка в Москве будет бесплатной, в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, и в зонах динамического тарифа», — написал Собянин.

Он добавил, что парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

