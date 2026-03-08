В Москве парковка будет бесплатной 8 и 9 марта

«8 и 9 марта парковка в Москве будет бесплатной, в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, и в зонах динамического тарифа», — написал Собянин.
Он добавил, что парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Уличные парковки в Москве 8 и 9 марта будут бесплатными. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.
«8 и 9 марта парковка в Москве будет бесплатной, в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, и в зонах динамического тарифа», — написал Собянин.
