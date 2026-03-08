Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что трудно ожидать нормального поведения от Владимира Зеленского, который играл на рояле с поднятыми руками.
Так дипломат прокомментировал угрозы киевского главаря в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это одновременно и доказательство отсутствия у этого человека культуры, и, с другой стороны, показывает, каковы украинцы на самом деле. Но чего мы ожидаем от человека, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?» — сказал министр на предвыборном митинге.
Сийярто добавил, что такие действия отражают истинное лицо Украины, где шантаж и угрозы стали нормой. Он отметил, что нынешнее поведение Зеленского напоминает методы, используемые украинскими экстремистами и мафией.
Ранее Орбан призвал Зеленского прекратить шантаж и политическое давление на Венгрию. По его словам, высказывания киевского главаря можно расценить как угрозу не только ему лично, но и всему венгерскому народу.