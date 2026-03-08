Сийярто назвал угрозы Зеленского проявлением бескультурия: «Каковы украинцы на самом деле»

«Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это одновременно и доказательство отсутствия у этого человека культуры, и, с другой стороны, показывает, каковы украинцы на самом деле. Но чего мы ожидаем от человека, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?» — сказал министр на предвыборном митинге.