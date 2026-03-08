Матч ЦСКА — «Динамо» и еще три игры 20-го тура РПЛ пройдут в воскресенье

Центральной встречей тура станет московское дерби с участием ЦСКА и «Динамо». Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:30 мск. Армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков, бело-голубые с 24 очками идут на 8-й строчке. Обе команды на этой неделе добились важных и уверенных побед в Фонбет — Кубке России: в первых матчах полуфинала «пути РПЛ» ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1), «Динамо» разгромило столичный «Спартак» (5:2).
Стартует игровой день в 12:00 мск в Оренбурге, где одноименная команда примет одного из лидеров чемпионата — петербургский «Зенит». После 19 туров подопечные Сергея Семака набрали 42 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице, на 1 очко отставая от «Краснодара» и на 2 опережая идущий 3-м московский «Локомотив». «Оренбург» с 15 очками идет на 15-й позиции — в зоне прямого вылета из РПЛ, куда команда опустилась после субботней победы «Пари Нижний Новгород» над аутсайдером чемпионата «Сочи».
В 14:30 мск в Самаре начнется матч между местными «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». Это будет игра соседей по турнирной таблице: «Динамо» с 18 очками находится на 12-м месте, «Крылья Советов» с 17 очками — на 13-м. По итогам сезона в Лигу Пари (Первую лигу) напрямую вылетят 15-я и 16-я команды РПЛ, а 13-я и 14-я сыграют в стыковых матчах за право принять участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата страны с 4-м и 3-м клубами Первой лиги соответственно.
На 17:00 мск в Казани запланировано начало встречи «Рубина», занимающего 9-е место в текущем сезоне РПЛ с 23 очками, и возглавляющего таблицу «Краснодара» (43 очка). В субботу проведение этой игры было поставлено под сомнение, так как 8 марта в столице Татарстана ожидается похолодание до минус 15 градусов. Согласно регламенту РПЛ, если температура воздуха будет ниже 15 градусов мороза, то в случае отказа хотя бы одной из команд выходить на поле игра должна быть перенесена. Однако в лиге заявили, что вариант с переносом матча пока не рассматривается, но окончательной решение будет принято «в соответствии с действующим регламентом турнира».
20-й тур стартовал в субботу двумя матчами — «Ростов» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), а «Пари Нижний Новгород» обыграл «Сочи» (2:1). В понедельник программу тура завершат игры «Локомотив» — «Ахмат» и «Спартак» — «Акрон».