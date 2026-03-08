Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 марта

День для Близнецов может превратиться в калейдоскоп встреч и разговоров. Телефон будет звонить чаще, чем обычно, а люди будут вспоминать вас с улыбкой. Ваше остроумие и легкость сегодня особенно притягивают. Кто-то может попытаться флиртовать. Не принимайте все слишком серьезно — игра и есть смысл дня. Вечером может состояться разговор, который согреет душу. Весна любит сюрпризы.