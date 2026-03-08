Ричмонд
Путин: в РФ будут создавать условия для совмещения женщинами семьи и карьеры

Президент России подчеркнул, что девушкам непросто уметь успевать «поражать своей красотой и обаянием и вместе с тем трудолюбием, целеустремленностью, выдержкой».

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Государство продолжит создавать все условия, чтобы женщины могли совмещать материнство с профессиональным ростом. Это отметил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 8 Марта.

Он подчеркнул, что женщинам «очень непросто уметь успевать все: поражать своей красотой и обаянием и вместе с тем трудолюбием, целеустремленностью, выдержкой».

«Но у вас это получается. Важно это ценить и понимать. И мы обязательно продолжим создавать все условия и на государственном уровне, и, уверен, в семьях, для того чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом, с успешной самореализацией, чтобы им не приходилось откладывать на потом свое семейное, женское, материнское счастье», — подчеркнул Путин.