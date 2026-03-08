Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем: «Вам подвластно все»

Путин поздравил женщин с праздником 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил представительниц прекрасного пола с праздником 8 марта.

«Дорогие женщины! Вам действительно подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность, а ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед», — цитирует текст видеообращения президента РФ официальный канал Кремля в MAX.

Путин отметил успехи женщин в самых разных профессиях, а также их стойкость и лидерские качества, которые проявляются, когда того требует дело.

Президент РФ выразил отдельную признательность женщинам, которые несут службу в зоне СВО, подчеркнув их смелость и героизм.

Российский глава также подчеркнул мудрость и материнскую любовь представительниц прекрасного пола.

Как стало известно ранее, 37% россиянок желают получить в качестве подарка на 8 марта цветы.

Напомним, что в честь Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд.