Путин поздравил россиянок с Международным женским днем: «Вам подвластно все»

Президент России Владимир Путин поздравил представительниц прекрасного пола с праздником 8 марта.
«Дорогие женщины! Вам действительно подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность, а ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед», — цитирует текст видеообращения президента РФ официальный канал Кремля в MAX.
Путин отметил успехи женщин в самых разных профессиях, а также их стойкость и лидерские качества, которые проявляются, когда того требует дело.
Президент РФ выразил отдельную признательность женщинам, которые несут службу в зоне СВО, подчеркнув их смелость и героизм.
Российский глава также подчеркнул мудрость и материнскую любовь представительниц прекрасного пола.
Как стало известно ранее, 37% россиянок желают получить в качестве подарка на 8 марта цветы.
Напомним, что в честь Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд.