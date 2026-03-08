Ричмонд
«Вам подвластно все»: Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

— Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь остается в сердце любого человека на всю жизнь. Она согревает, умножает радостные эмоции и придает сил в самую трудную минуту испытаний, — сказал он на видео, опубликованном на сайте Кремля.

По его словам, российским женщинам присущи стойкость характера, волевые и лидерские качества, помогающие добиться профессиональных вершин. Глава РФ добавил, что у женщин получается успевать все: быть любящими матерями, целеустремленными, красивыми и стойкими.

Отдельно Путин поздравил и поблагодарил россиянок, выполняющих задачи в зоне спецоперации и проявляющих смелость и мужество ради Родины.

— Дорогие женщины, вам подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. Ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно. Здоровья и благополучия вам и вашим близким, — подытожил президент России.

