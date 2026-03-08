«Вам подвластно все»: Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

— Дорогие женщины, вам подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. Ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно. Здоровья и благополучия вам и вашим близким, — подытожил президент России.