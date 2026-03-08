Ричмонд
Умерла Нинель Петрова, выдающаяся балерина

Балерина Нинель Петрова умерла в возрасте 101 года.

Источник: Комсомольская правда

Умерла Нинель Петрова, выдающаяся балерина. Народная артистка России скончалась в возрасте 101 года. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.

«7 марта на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нинель Александровны», — говорится в сообщении.

Петрова на сцене Мариинского театра была первой исполнительницей партий Нины в «Маскараде» и Фригии в «Спартаке». Среди самых ярких ролей балерины — Мария в «Бахчисарайском фонтане» и исполнение прелюда и Седьмого вальса в «Шопениане».

После завершения танцевальной карьеры Нинель Петрова посвятила себя педагогической деятельности. Она долгое время была главным балетмейстером и репетитором труппы «Хореографические миниатюры» и преподавала в Ленинградской консерватории.

Ранее KP.RU сообщал о смерти советской актрисы Натальи Климовой. Она была известна своими ролями в труппе «Современник». Климова была вынуждена оставить сцену из-за тяжелой формы туберкулеза крови.