Умерла Нинель Петрова, выдающаяся балерина

Петрова на сцене Мариинского театра была первой исполнительницей партий Нины в «Маскараде» и Фригии в «Спартаке». Среди самых ярких ролей балерины — Мария в «Бахчисарайском фонтане» и исполнение прелюда и Седьмого вальса в «Шопениане».