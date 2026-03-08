Ричмонд
Минтранс сообщил о планах вывезти из ОАЭ и Омана 9,2 тысяч пассажиров 8 марта

Минтранс напомнил, что «Аэрофлот» и «Победа» приостанавливают полеты в аэропорты ОАЭ до конца марта.

Источник: Комсомольская правда

В течение сегодняшнего дня планируется осуществить 43 рейса для транспортировки 9,2 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана. Об этом сообщает Минтранс.

«С начала недели в Россию из стран Ближнего Востока бортами российских и иностранных авиакомпаний уже прибыли 28,6 тыс. пассажиров на 139 рейсах», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Уточняется, что план перевозок коммерческими авиарейсами утвержден до 10 марта включительно, с учетом процедур переоформления уже купленных билетов.

Минтранс напомнил, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» приостанавливают полеты в аэропорты ОАЭ до конца марта. «Аэрофлот» отменяет рейсы с 12 марта, а «Победа» — с 9 марта.

Минтранс и Росавиация координируют работу российских и иностранных авиакомпаний совместно с авиавластями ближневосточных государств.

Ранее посольство РФ в Катаре предупредило об угрозах на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.