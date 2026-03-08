Ричмонд
ВС Ирана потребовали от Баку убрать военных Израиля из Азербайджана

Вооруженные силы Ирана потребовали от Баку убрать израильских военных из Азербайджана. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».

— Мы заявляем Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе нужно вывести сионистов (имеются в виду военнослужащие Израиля — прим. «ВМ») со своей территории и не подвергать угрозе безопасность своего народа и Ирана, — процитировало его агентство Tasnim.

Азербайджан вывозит свой дипломатический персонал из Ирана. Об этом 6 марта сообщил глава Министерства иностранных дел страны Джейхун Байрамов. По его словам, соответствующее решение принял азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны страны заявили, что Баку даст Тегерану ответ после падения беспилотников в Нахичевани. И добавили, что Азербайджан ставит своим приоритетом защиту территориальной целостности.

Первый БПЛА сдетонировал возле аэропорта в городе Нахичевань 5 марта. После этого на территории авиагавани начался пожар. Второй дрон взорвался в тот же день во дворе школы.

Ильхам Алиев считает, что удар иранских беспилотников по Нахичевани — это теракт. По его словам, целью БПЛА были гражданские объекты.

